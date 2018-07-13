Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа

Владимира Путина и Встреча президентов РФ и США Дональда Трампа начнется в 13:00 по времени Хельсинки (совпадает с московским) и пройдет в президентском дворце. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, который также рассказал журналистам, в каком формате пройдут переговоры.

"16 июля, Хельсинки, президентский дворец в центре финской столицы", — сказал он, говоря о месте встречи. "Запланировано, что начнем в 13:00", — отметил Ушаков, напомнив, что Трамп прибудет в Хельсинки заранее, а Путин — в понедельник. "Сколько времени президенты отведут на общение, мы не знаем. Никаких лимитов нет с нашей стороны", — добавил он.

Ушаков сообщил, что "начнется встреча с беседы тет-а— тет в присутствии переводчиков". "Затем состоятся российско— американские переговоры, очевидно, в формате рабочего завтрака, в которых будут участвовать некоторые члены делегаций", — сказал помощник президента.

"Затем лидеры проведут совместную пресс-конференцию", — сообщил Ушаков. "Предусмотрены выступления президентов, и потом лидеры ответят на четыре вопроса: по два вопроса с каждый стороны", — сказал он, отметив, что это типичный формат для пресс-конференций.

Ушаков не стал придавать значения формальностям дипломатического протокола, согласно которым зал, где проходят переговоры на высшем уровне, как правило, закрепляется за той или иной стороной. "Этот вопрос [на чьей территории пройдет встреча] — самый простой и, по-моему, он не беспокоит ни российскую сторону, ни американскую", — сказал он. "Договоренности о встрече в Хельсинки предшествовала определенная дипломатическая работа, которая проходила в закрытом порядке, о встрече договорились обе стороны, все согласовано, как это будет происходить. Всех это удовлетворяет", — заявил он.

Помощник президента РФ также посетовал на различные сообщения в СМИ, утверждавшие, что якобы именно Трамп настаивал на формате "один на один" в начале встречи. "Это все было согласовано, отвечает и нашим интересам, и мы тоже хотим чтобы встреча началась именно в таком формате", — пояснил он.