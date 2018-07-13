Сенатор от Крыма: никто не помешал бы нам воссоединиться с Россией

При этом он подчеркнул, что это случилось во время президентства Барака Обамы

Терезой Мэй. "Это была катастрофа Обамы. Я думаю, если бы я был президентом , он (президент России Владимир Путин, — ред.) не смог бы забрать его", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции в Лондоне с премьер-министром Великобритании

Накануне американский президент говорил о том же на саммите НАТО

"Что случится с Крымом дальше — я не могу вам сказать. Но мне не нравится ситуация с Крымом. Но, опять же, это была смена Обамы, а не Трампа", — сказал он.

"Во-первых, Крым никто у Украины не «забирал». Решение о воссоединении с Россией принимали крымчане на референдуме, и референдум показал более чем убедительные результаты. И в ситуации, которая складывалась тогда на Украине, в период госпереворота, когда фактически государства на Украине не было, а была власть, сформированная антиконституционным путем, наше решение было абсолютно выверенным. И оно было легитимным с точки зрения действовавшей тогда конституции Автономной республики Крым. У нас было право на проведение референдума, и мы этим правом воспользовались. И никто не помешал бы Крыму воссоединиться с Россией. А решающее слово в той ситуации было не за Обамой или каким-то еще иностранным лидером. Решающее слово было за президентом Российской Федерации, он это слово сказал. Поэтому мы сегодня вновь с Россией и мы с Россией навеки", — сказал Сергей Цеков.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя . Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН . По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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