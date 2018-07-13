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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона
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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона 

RT на русском 58 минут назад
Фото: ©TASS Host Photo Agency globallookpress.com
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон на встрече в Москве 15 июля обсудят итоги саммита НАТО и предстоящую встречу президентов России и США. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Ожидаем, что французский президент проинформирует нас об итогах саммита НАТО. Естественно, будут затронуты, так или иначе, различные аспекты предстоящего контакта с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки», — цитирует РИА Новости Ушакова.
Он отметил, что Макрон встречался с американским лидером в Брюсселе и «поделится своими соображениями».
«Мы тоже расскажем о том, с какими заделами мы выходим на этот саммит», — подчеркнул он.
Ушаков добавил, что Путин также встретится с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, премьером Венгрии Виктором Орбаном и главой МОК Томасом Бахом.
Ранее Трамп рассказал, что намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии, на Украине и «вмешательство» России в выборы.
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