В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона 

Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон на встрече в Москве 15 июля обсудят итоги саммита НАТО и предстоящую встречу президентов России и США. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Ожидаем, что французский президент проинформирует нас об итогах саммита НАТО. Естественно, будут затронуты, так или иначе, различные аспекты предстоящего контакта с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки», — цитирует РИА Новости Ушакова.
Он отметил, что Макрон встречался с американским лидером в Брюсселе и «поделится своими соображениями».
«Мы тоже расскажем о том, с какими заделами мы выходим на этот саммит», — подчеркнул он.
Ушаков добавил, что Путин также встретится с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, премьером Венгрии Виктором Орбаном и главой МОК Томасом Бахом.