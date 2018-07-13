Милонов предложил альтернативу многоженству

Милонов: Демографию спасёт многодетность, а не многожёнство!

Депутат рассказал НСН, кто в России лицемерит и ведёт жизнь на несколько семей.

Не скрывать многожёнства призвал российских мужчин министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров в эфире «Дождя». Он отметил, что не нужно лицемерить и, если есть необходимость в том, чтобы рядом была ещё одна женщина помимо жены, нужно делать это честно и открыто.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что легализация многожёнства в России невозможна, однако согласился с призывом чеченского министра не лицемерить. По его мнению, он относится, в первую очередь, к представителям творческой среды и банкирам, которые имеют порой по пять спутниц жизни.

«Легализация невозможна по определению. Закон предусматривает одну жену. А то, что там взрослые люди между собой делают, это не особо кого касается. Давайте начнём с Москвы и найдём всех этих певуний, которые поют и пляшут, там обнаруживаются всякие девиации, и в финансовых кругах, среди банкиров. Министр сказал, что не надо лицемерить, и это верно. У нас есть куча селебрити, артистов, певцов и так далее, у которых не только двоеженство, но и пятиженство, и плюс ещё Настя Рыбка в перерывах», — заявил Милонов.

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Тема многожёнства давно поднимается в России. Так, в 2016 году муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов обращал внимание на то, что именно отказ от моногамии помог бы решить демографические проблемы страны. Парламентарий не согласился с этой точкой зрения и заявил — только многодетные семьи в России помогут справиться с демографическими трудностями.

«Это неправильно. Демографию только многодетность спасает, а не многоженство. Рожай пять, шесть, семь детей. Их никто ради демографии не рожает, их рожают ради радости», — подчеркнул Милонов.

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Добавим, что чеченский министр поднял тему многожёнства в связи с появившейся в прессе информацией о том, что полицейских в республике обязывали найти себе вторых жён в течение месяца. Он опроверг эти сведения и предположил, что это могла быть шутка, которую кто-то распространил через WhatsApp.