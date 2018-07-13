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МИД РФ об обвинениях Польши: политический заказ
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В МИД России назвали обвинения Польши по катастрофе Ту-154 политическим заказом 

RT на русском 46 минут назад
Фото: РИА Новости
В МИД России считают отработкой политического заказа обвинения со стороны Польши в адрес России в контексте расследования авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году.
Об этом говорится в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства заявлении.
«Очевидно, что речь идёт о банальной отработке политического заказа. Как бы конструктивно ни вела себя Россия, на неё всё равно вешают громкие обвинения в некомпетентности и вредительстве, демонизируют в глазах польского и международного общественного мнения. Чиновникам в Варшаве пора, наконец, прекратить ненужные упражнения и заняться делом», — говорится в сообщении.
В начале июня в Госдуме назвали «продолжением русофобской песни» заявления Польши по катастрофе Ту-154.
Самолёт Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Все находившиеся на борту погибли. В 2017 году СК России заявил, что никаких признаков воздействия на самолёт взрывчатых веществ не обнаружено.
В конце 2016 года российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции призвал прекратить спекуляции на трагедии Ту-154.
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