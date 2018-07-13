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Путин созывает всех послов на встречу в МИД
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Путин созывает всех послов на встречу в МИД 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин на следующей неделе, 19 июля, проведет совещание в МИД с участием всех российских послов. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, на совещании президент обозначит задачи в сфере внешнеполитической деятельности и перечислит вызовы и угрозы, которые стоят перед страной.
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"Затем, уже без журналистов, президент проведет отдельный контакт с послами и представителями, где будут обсуждаться практические вопросы нашей дипломатической работы", — добавил помощник главы государства.
Совещание российских послов и постоянных представителей РФ проходит раз в два года.
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