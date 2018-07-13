Путин созывает всех послов на встречу в МИД

Президент России Владимир Путин на следующей неделе, 19 июля, проведет совещание в МИД с участием всех российских послов. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, на совещании президент обозначит задачи в сфере внешнеполитической деятельности и перечислит вызовы и угрозы, которые стоят перед страной.

"Затем, уже без журналистов, президент проведет отдельный контакт с послами и представителями, где будут обсуждаться практические вопросы нашей дипломатической работы", — добавил помощник главы государства.