Россия объяснила высылку дипломатов из Греции кознями США

За решением Греции выслать из страны российских дипломатов стоят США . Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу, 13 июля, на сайте МИД России.

Как указано в заявлении, протест был выражен греческому послу Андреасу Фриганасу , которого вызвали в ведомство. В министерстве указали, что высылка дипломатов абсолютно необоснованна и идет вразрез с характером двусторонних отношений.

«Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО , стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении Госдепа », — добавили в МИД

Ранее сообщалось, что ведомство не прорабатывает визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Грецию. Отмечалось, что приглашение было получено пару месяцев назад, а поездка планировалась на осень, однако сейчас «нет понимания, как визит в принципе может быть осуществлен».

11 июля греческая газета Kathimerini сообщила, что из страны было решено выслать двух российских дипломатов, еще двум запретят въезд. Издание поясняло, что они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.