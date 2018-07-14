Сеул вызвал российского военного атташе

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Южная Корея вызвала российского военного атташе из-за нарушения зоны ПВО бомбардировщиками 

ТАСС 18 минут назад
Министерство национальной обороны Южной Кореи в субботу вызвало военного атташе РФ в связи с нарушением опознавательной зоны ПВО, которое, по утверждению южнокорейской стороны, совершили два российских бомбардировщика. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Отмечается, что российской стороне был выражен протест в связи со случившимся. " [Нарушение] российских военных самолетов не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в северо-восточной Азии. И поскольку [в ходе таких инцидентов] существует вероятность столкновения в воздухе, мы просим Россию осознать всю серьезность ситуации и принять необходимые меры для избежания их повторения", — цитирует агентство слова представителя южнокорейского оборонного ведомства, переданные им российскому военному атташе.
В пятницу Министерство обороны РФ сообщило, что два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95МС выполнили плановые полеты над Японским и Желтым морями, и на отдельных участках их сопровождали истребители Южной Кореи и Японии. Во время полета экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе.
По данным министерства, "на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали истребители F-15, F-16 ВВС Республики Корея, а также F-2A ВВС Японии". Как добавили в военном ведомстве, летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
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