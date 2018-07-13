МИД пообещал ответные меры Греции

Россия собирается принять меры в ответ на высылку дипломатов из Греции в «свое время», заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Меры будут. Всему свое время», — сказал Грушко, передает РИА «Новости».
Он не стал уточнять конкретные сроки.
Напомним, в среду Афины выслали из страны двух российских дипломатов и запретили въезд в страну еще двум. Это произошло на фоне отравления в Эймсбери. Эксперты заявляли, что Афины решили идти в фарватере общей европейской политики.
Позже стало известно, что подготовка визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Грецию, запланированная на осень, не ведется.