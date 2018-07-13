МИД пообещал ответные меры Греции «в свое время»

«Меры будут. Всему свое время», — сказал Грушко, передает РИА «Новости».

Он не стал уточнять конкретные сроки.

Напомним, в среду Афины выслали из страны двух российских дипломатов и запретили въезд в страну еще двум. Это произошло на фоне отравления в Эймсбери. Эксперты заявляли, что Афины решили идти в фарватере общей европейской политики.