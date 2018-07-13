Ещё
В Кремле не подтвердили сведения о сделке с Ираном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле не подтвердили сведения о якобы планирующейся сделке с Ираном 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AFP 2018 / STR
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить информацию о якобы планирующейся сделке с Ираном в сфере топливно-энергетического комплекса.
"Я не могу это подтвердить и тем более не могу что-то сказать более подробно", — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбара Велаяти о том, что на встрече в четверг Владимир Путин предложил ему инвестиции в иранский нефтегазовый сектор на 50 миллиардов долларов.
Ранее Песков сообщил, что Велаяти передал Путину послания от президента Ирана Хасана Роухани и аятоллы Али Хаменеи, которые, прежде всего, касаются двухсторонних отношений, также в них затронуто положение дел в регионе.
Велаяти, как передавала телекомпания IRIB, назвал переговоры с Путиным конструктивными и сообщил, что президент РФ выразил готовность "расширить нефтяные связи двух стран и увеличить инвестиции в нефтегазовую промышленность нашей страны до потолка в 50 миллиардов долларов".
Последние новости
Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ "Мы не собирались уходить": как погибала 12-я погранзастава Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал81
Крымский мост разоряет Украину310
Россиянин избил дипломата в самолете129
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс64
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека14
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение