Песков не подтвердил информацию о готовности РФ инвестировать в проекты в Иране $50 млрд

"Не могу это подтвердить, и тем более, что-то сказать подробнее", — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов дать более подробную информацию по этому вопросу.