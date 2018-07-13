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Попытки изолировать Россию назвали бесперспективными
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Гатилов назвал попытки изолировать Россию в ООН бесперспективными 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Пытаться изолировать РФ на площадках ООН бесперспективно и вредно для многосторонней дипломатии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Пытаться изолировать Россию на площадках ООН — будь то Женева или другие "ооновские столицы" — дело бесперспективное, да и в целом вредное для многосторонней дипломатии", — сказал он.
Гатилов рассказал, что в результате "односторонних скандальных шагов отдельных известных столиц", которые стали следствием осознанной линии Запада на дискредитацию внутренней и внешней политики России, "отдельные западные коллеги в Женеве по ряду направлений сократили до минимума контакты с российской делегацией".
"И это вызывает сожаление, но, как говорится, им же хуже! Ни в какой изоляции мы, естественно, не находимся. У России достаточно единомышленников. Продолжаем взаимодействие с широким кругом здравомыслящих делегаций, руководством и сотрудниками секретариатов. Так что, общее отношение к нам не изменилось", — сказал он.
Постпред РФ добавил, что авторитет делегации на ооновских площадках определяется приверженностью многосторонности и коллективным решениям, последовательностью позиции, профессионализмом и качеством экспертизы, прагматичным и конструктивным подходом, умением с уважением относиться к партнерам, слушать других и выходить на консенсус. По его словам, у представителей РФ с этими качествами проблем нет.
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