Назван «идеальный» итог встречи Путина с Трампом

Лавров назвал идеальный итог переговоров Путина с Трампом

"Идеальный исход саммита — это если нам удастся договориться задействовать все каналы по вопросам, по которым у нас есть разногласия, понять, сможем ли мы найти общие точки соприкосновения по этим вопросам, а также определить проблемы, над решением которых мы можем с пользой сотрудничать ради интересов обеих стран и международного сообщества, ради стратегической стабильности", — сказал Лавров.

По словам главы российского МИД, большинство налаженных за долгие годы каналов связи между Москвой и Вашингтоном по таким важным вопросам как терроризм, энергетика, незаконный оборот наркотиков, кибербезопасность и региональные конфликты, были заморожены.

Министр напомнил, что сейчас у РФ и США лишь эпизодически происходят встречи по дипломатическим и военным каналам, главным образом, по Сирии

"У нас также есть канал по Украине: помощник президента Путина и спецпредставитель США встречались несколько раз, но без видимого прогресса, потому что на каждой встрече наши американские коллеги отклоняются от минских соглашений, которые являются выражением консолидированного мнения по украинскому кризису. Однако мы продолжаем попытки, и я надеюсь, что мы обязательно обсудим этот вопрос в Хельсинки", — отметил Лавров.