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Назван «идеальный» итог встречи Путина с Трампом
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Лавров назвал идеальный итог переговоров Путина с Трампом 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Москва рассчитывает, что США и Россия на саммите в Хельсинки смогут договориться о возобновлении замороженных каналов связи по ключевым вопросам, это станет идеальным исходом встречи двух лидеров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу.
Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.
"Идеальный исход саммита — это если нам удастся договориться задействовать все каналы по вопросам, по которым у нас есть разногласия, понять, сможем ли мы найти общие точки соприкосновения по этим вопросам, а также определить проблемы, над решением которых мы можем с пользой сотрудничать ради интересов обеих стран и международного сообщества, ради стратегической стабильности", — сказал Лавров.
По словам главы российского МИД, большинство налаженных за долгие годы каналов связи между Москвой и Вашингтоном по таким важным вопросам как терроризм, энергетика, незаконный оборот наркотиков, кибербезопасность и региональные конфликты, были заморожены.
Министр напомнил, что сейчас у РФ и США лишь эпизодически происходят встречи по дипломатическим и военным каналам, главным образом, по Сирии.
"У нас также есть канал по Украине: помощник президента Путина и спецпредставитель США встречались несколько раз, но без видимого прогресса, потому что на каждой встрече наши американские коллеги отклоняются от минских соглашений, которые являются выражением консолидированного мнения по украинскому кризису. Однако мы продолжаем попытки, и я надеюсь, что мы обязательно обсудим этот вопрос в Хельсинки", — отметил Лавров.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что саммит в Хельсинки будет способствовать восстановлению приемлемого уровня доверия между двумя странами. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность торга в ходе встречи и отметил, что ее четкой повестки не существует.
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