НАТО хочет сохранить диалог с Москвой

ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости. НАТО не является врагом России, страны альянса хотят сохранить диалог с Москвой, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"У нас есть ряд разногласий с Россией, но мы хотим сохранить диалог, твёрдый диалог… НАТО — не враг России, это инструмент коллективной безопасности, это инструмент самозащиты от всех рисков и угроз", — сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV.
Саммит НАТО прошел в Брюсселе 11-12 июля.
Jean-Yves Le Drian: "L'OTAN n'est pas l'ennemie de la Russie" #BourdinDirect pic.twitter.com/eULDf7caQS— BFMTV (@BFMTV) 13 July 2018