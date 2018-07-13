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НАТО хочет сохранить диалог с Москвой
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НАТО хочет сохранить диалог с Москвой, заявили в Париже 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости. НАТО не является врагом России, страны альянса хотят сохранить диалог с Москвой, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"У нас есть ряд разногласий с Россией, но мы хотим сохранить диалог, твёрдый диалог… НАТО — не враг России, это инструмент коллективной безопасности, это инструмент самозащиты от всех рисков и угроз", — сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV.
Саммит НАТО прошел в Брюсселе 11-12 июля.
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