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Матвиенко назвала Керимова «французским сидельцем»
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Матвиенко поприветствовала Керимова, назвав его «французским сидельцем» 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: ТАСС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поприветствовала на заседании Совфеда Сулеймана Керимова и сообщила ему, что все коллеги переживали за него.
"Давайте поприветствуем нашего французского сидельца Сулеймана Абусаидовича Керимова, который после длительного перерыва вернулся в нашу команду", — сказала Матвиенко.
"Мы искренне рады, что вы смогли доказать свою невиновность. Все мы сопереживали за вас, мы боролись за вас, мы высказывали свое возмущение незаконными действиями французских властей", — добавила она.
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