Матвиенко назвала Керимова «французским сидельцем»

Матвиенко поприветствовала Керимова, назвав его «французским сидельцем»

"Давайте поприветствуем нашего французского сидельца Сулеймана Абусаидовича Керимова, который после длительного перерыва вернулся в нашу команду", — сказала Матвиенко.

"Мы искренне рады, что вы смогли доказать свою невиновность. Все мы сопереживали за вас, мы боролись за вас, мы высказывали свое возмущение незаконными действиями французских властей", — добавила она.