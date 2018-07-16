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Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму
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Путин прокомментировал позицию Трампу по Крыму 

RT на русском 1 час назад
Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом отметил, что позиции двух стран по Крыму расходятся, однако для России данный вопрос закрыт.
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«Он (Трамп. — RT) говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт», — подчеркнул Путин.
В июне, как писали СМИ, Трамп в разговоре с лидерами стран «Большой семёрки» назвал Крым российским. Он аргументировал это тем, что на полуострове живут русскоязычные люди.
Крым стал российским после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.
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