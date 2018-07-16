Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму

Путин прокомментировал позицию Трампу по Крыму

«Он (Трамп. — RT) говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт», — подчеркнул Путин.

В июне, как писали СМИ, Трамп в разговоре с лидерами стран «Большой семёрки» назвал Крым российским. Он аргументировал это тем, что на полуострове живут русскоязычные люди.

Крым стал российским после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.