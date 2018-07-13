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В Китае заявили о готовности сотрудничать с США по КНДР, несмотря на торговые трения
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В Китае заявили о готовности сотрудничать с США по КНДР, несмотря на торговые трения 

ТАСС 3 часа назад
ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Китайские власти не намерены ослаблять взаимодействие с Вашингтоном по проблеме Корейского полуострова, даже несмотря на усиливающиеся трения с Соединенными Штатами в силу внешнеторговых противоречий. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции заместитель главы МИД КНР Кун Сюанью.
"Ситуация на Корейском полуострове привлекает всеобщее внимание. В последнее время благодаря объединенным усилиям заинтересованных сторон там произошли позитивные изменения, — отметил он, отвечая на вопрос, не отразится ли торговая война Китая и США на сотрудничестве двух стран по проблеме КНДР. — Мы поддерживаем с американской стороной тесные контакты и готовы использовать все доступные каналы для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове, чтобы соответствующая проблема была решена политическим путем".
"Конечно, в будущем на полуострове могут возникнуть всевозможные проблемы, о существовании которых сейчас мы можем даже не подозревать. Однако я верю, что данной проблеме в итоге будет найдено правильное решение", — резюмировал Кун Сюанью.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Китай, с учетом его преобладающей доли в торгово-экономическом взаимодействии с КНДР, играет особо важную роль при урегулировании проблемы Корейского полуострова. В свою очередь китайские власти не раз подчеркивали, что готовы оказывать конструктивное содействие ядерному разоружению Пхеньяна и восстановлению межкорейских отношений.
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