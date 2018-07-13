Американцы досрочно признали Путина победителем встречи в Хельсинки 

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного 9-11 июля телеканалом Fox News, более половины американцев считают, что итоги встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Хельсинки будут более выгодными для Москвы.
В успехе российского лидера в Хельсинки уверены 31% опрошенных американцев, 24% респондентов уверены в «победе» Трампа, передает ТАСС.
В том, что итоговые договоренности окажутся в равной степени выгодными или невыгодными для Трампа и Путина верят 26% участников опроса, еще 18% затруднились ответить на вопрос.
Кроме того, участников исследования спросили о том, достаточно ли жесткий курс проводит администрация Трампа в отношении России. В итоге 53% опрошенных сочли политику Вашингтона «недостаточно жесткой», 5% — «чрезмерно жесткой», 35% респондентов считают, что политика Вашингтона на этом направлении в целом в достаточной мере жесткая, а 8% затруднились дать ответ.
Напомним, в понедельник об ожиданиях от встречи Путина и Трампа рассказали россияне.