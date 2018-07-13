Американцы досрочно признали Путина победителем встречи в Хельсинки

В успехе российского лидера в Хельсинки уверены 31% опрошенных американцев, 24% респондентов уверены в «победе» Трампа, передает ТАСС

В том, что итоговые договоренности окажутся в равной степени выгодными или невыгодными для Трампа и Путина верят 26% участников опроса, еще 18% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, участников исследования спросили о том, достаточно ли жесткий курс проводит администрация Трампа в отношении России . В итоге 53% опрошенных сочли политику Вашингтона «недостаточно жесткой», 5% — «чрезмерно жесткой», 35% респондентов считают, что политика Вашингтона на этом направлении в целом в достаточной мере жесткая, а 8% затруднились дать ответ.

Напомним, в понедельник об ожиданиях от встречи Путина и Трампа рассказали россияне.