В Раде заявили, что украинский вопрос «уже раздражает» Европу

Владимира Путина и Он напомнил, что скоро состоится встреча президентов России и США Дональда Трампа , в ходе которой, по его словам, будет обсуждена ситуация на Украине.

«Хорошо, что там украинский вопрос ещё стоит, потому что я вот только вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает», — сказал он.