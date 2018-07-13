В Раде заявили, что украинский вопрос «уже раздражает» Европу 

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что украинский вопрос «уже раздражает всех» в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».
Он напомнил, что скоро состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которой, по его словам, будет обсуждена ситуация на Украине.
«Хорошо, что там украинский вопрос ещё стоит, потому что я вот только вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает», — сказал он.
Ранее депутат Рады Игорь Мосийчук заявил о предложении ЕС создать лагеря беженцев на Украине.