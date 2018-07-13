К чиновникам в регионах предъявят новые требования

В ближайшие три месяца российские министерства разработают новые методы контроля за исполнением полномочий, делегированных на места федеральным центром.

Такое поручение содержит постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 2018 года № 780 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им для осуществления полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и (или) предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации».

Документ вступает в силу сегодня, 13 июля, и регламентирует процедуру подготовки нормативных актов федеральных министерств и ведомств, определяющих порядок надзора за эффективностью и качеством исполнения властями субъектов переданных им полномочий РФ.

Качество данной деятельности оценят по соответствию требованиям федеральных законов и других правовых актов Российской Федерации, включая регламенты предоставления государственных услуг. В зачёт по этому критерию пойдут и усилия чиновников по минимизации вреда охраняемым законом ценностям.

Эффективностью работ предлагается считать степень достижения общественно значимых результатов. В том числе в области оказания госуслуг, мер социальной поддержки.

Постановление включает типовую схему контроля за региональными чиновниками, где федеральные министерства должны указать права и обязанности сторон, периодичность, цели и параметры проверок.

Ведомства обязаны создать регламенты в подотчётных им сферах к 13 октября 2017 года и опубликовать документы на своих официальных сайтах.