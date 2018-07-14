МИД поиздевался над Порошенко 

Министерство иностранных дел России с иронией прокомментировала ситуацию, в которой оказался президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО.
«Когда ты что-то делаешь не так», — говорится в сообщении МИД в Twitter, под которым опубликовано видео с саммита НАТО.
«При появлении Порошенко и [генсека НАТО Йенса] Столтенберга из зала выбежал последний журналист», — гласит надпись на опубликованном ролике.
Ранее появились фотографии с пресс-конференции Порошенко и Столтенберга, на которой они обращались к практически пустому залу.
До этого депутат Верховной рады заявил, что в мире перестают обсуждать украинский вопрос, эта тема уже раздражает всех в Европе.