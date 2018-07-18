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Гигантский «малыш Трамп» прилетел на концерт Pearl Jam
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Гигантский «малыш Трамп» прилетел на концерт Pearl Jam 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Огромное надувное изображение президента США Дональда Трампа пришвартовалось у концертной площадки The O2 в Лондоне 17 июля.
Воздушный шар, ранее участвовавший в акциях протеста против визита президента США в Великобританию, был доставлен к заведению к выступлению рок-группы Pearl Jam.
Как пишет NME, Pearl Jam одобрили такое соседство. Фронтмен коллектив Эдди Веддер похвалил Трампа за то, что тот сплотил против себя множество людей.
"Он собрал 250 тыс. протестующих всех полов, культур, сексуальных ориентаций — наверное, это единство, которое скоро пригодится людям", — поделился Веддер.
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