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Эксперты призвали дать лидерам России и США шанс спасти мир от ядерной войны
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Эксперты призвали дать лидерам России и США шанс спасти мир от ядерной войны 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Экс-министр энергетики США Эрнест Мониз и бывший американский сенатор Сэмюэл Нанн призвали не мешать лидерам России и США готовить встречу в Хельсинки, так как она может спасти мир от ядерной войны, дав президентам время на раздумье в случае ложной тревоги.
Эксперты подчеркнули, что даже во времена холодной войны регулярно проходили переговоры в Женеве, Вене, Нью-Йорке, и в Москве, так как среди демократов и республиканцев существовало понимание, что есть обязательства, которым нужно следовать для недопущения начала ядерной войны, передает ТАСС.
В этой связи эксперты напоминают о риске начала ядерного конфликта из-за кибератак, который можно уменьшить лишь при наличии диалога между лидерами России и США и активном использовании каналов экстренной связи.
«Хотя мы и должны решать наши серьезные разногласия, крайне важно, чтобы мы поддерживали сотрудничество по жизненно важным вопросам», — подчеркивают Мониз и Нанн в статье для американского издания The Hill.
Эксперты считают, что президенты России и США могут добиться существенного снижения уровня ядерной угрозы по итогам саммита в Хельсинки.
«Нужно увеличить время на раздумье, которое есть у лидеров [России и США] на ответ в случае ложной тревоги. У них есть лишь несколько минут, чтобы принять решение в случае ядерного нападения», — напоминают Мониз и Нанн.
Кроме того, эксперты отмечают, что Москва и Вашингтон имеют общие интересы, связанные с нераспространением ядерного оружия и ограничениями на его использование.
Напомним, президент Владимир Путин в интервью в фильме «Миропорядок 2018» Владимира Соловьева назвал условия применения Россией ядерного оружия.
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