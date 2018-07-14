Эксперты призвали дать лидерам России и США шанс спасти мир от ядерной войны

Экс-министр энергетики США Эрнест Мониз и бывший американский сенатор Сэмюэл Нанн призвали не мешать лидерам России и США готовить встречу в Хельсинки , так как она может спасти мир от ядерной войны, дав президентам время на раздумье в случае ложной тревоги.

Эксперты подчеркнули, что даже во времена холодной войны регулярно проходили переговоры в Женеве, Вене Нью-Йорке , и в Москве , так как среди демократов и республиканцев существовало понимание, что есть обязательства, которым нужно следовать для недопущения начала ядерной войны, передает ТАСС

В этой связи эксперты напоминают о риске начала ядерного конфликта из-за кибератак, который можно уменьшить лишь при наличии диалога между лидерами России и США и активном использовании каналов экстренной связи.

«Хотя мы и должны решать наши серьезные разногласия, крайне важно, чтобы мы поддерживали сотрудничество по жизненно важным вопросам», — подчеркивают Мониз и Нанн в статье для американского издания The Hill.

Эксперты считают, что президенты России и США могут добиться существенного снижения уровня ядерной угрозы по итогам саммита в Хельсинки.

«Нужно увеличить время на раздумье, которое есть у лидеров [России и США] на ответ в случае ложной тревоги. У них есть лишь несколько минут, чтобы принять решение в случае ядерного нападения», — напоминают Мониз и Нанн.

Кроме того, эксперты отмечают, что Москва и Вашингтон имеют общие интересы, связанные с нераспространением ядерного оружия и ограничениями на его использование.