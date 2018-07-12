В Совфеде оценили слова Трампа о ситуации с Крымом 

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил слова президента США Дональда Трампа о ситуации с Крымом.
По словам сенатора, американский лидер, давая негативную оценку действиям своего предшественника Барака Обамы, заявляет о готовности к конструктивному диалогу с Россией.
«Это такой некий реверанс: Трамп понимает позицию России, понимает, что с Крымом мы не расстанемся, что результаты референдума не будут пересмотрены. И что из ситуации надо как-то выходить, иначе не получится никакого взаимодействия по важным вопросам», — отметил Клинцевич.
Как добавил сенатор, в настоящее время в важнейших международных вопросах ничего нельзя решить без России, поэтому нужно выстраивать взаимодействие.
Ранее крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News оценил заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о возвращении Крыма украинской стороне.