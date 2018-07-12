В Совфеде оценили слова Трампа о ситуации с Крымом

По словам сенатора, американский лидер, давая негативную оценку действиям своего предшественника Барака Обамы , заявляет о готовности к конструктивному диалогу с Россией

«Это такой некий реверанс: Трамп понимает позицию России, понимает, что с Крымом мы не расстанемся, что результаты референдума не будут пересмотрены. И что из ситуации надо как-то выходить, иначе не получится никакого взаимодействия по важным вопросам», — отметил Клинцевич.

Как добавил сенатор, в настоящее время в важнейших международных вопросах ничего нельзя решить без России, поэтому нужно выстраивать взаимодействие.