Помпео встретится с Лавровым в Хельсинки 

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Хельсинки, где 16 июля пройдёт саммит лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
Как отмечается в её заявлении, Помпео будет сопровождать Трампа во время его поездки в Финляндию.
«Находясь в Хельсинки, госсекретарь Помпео встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и обсудит широкий круг вопросов по американо-российским отношениям», — сказала Науэрт.
По её словам, он также встретится с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.