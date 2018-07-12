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Помпео встретится с Лавровым в Хельсинки
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Помпео встретится с Лавровым в Хельсинки 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Хельсинки, где 16 июля пройдёт саммит лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
Как отмечается в её заявлении, Помпео будет сопровождать Трампа во время его поездки в Финляндию.
«Находясь в Хельсинки, госсекретарь Помпео встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и обсудит широкий круг вопросов по американо-российским отношениям», — сказала Науэрт.
По её словам, он также встретится с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.
Ранее Помпео сообщил, что Сирия и Украина станут главными темами переговоров Путина и Трампа.
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