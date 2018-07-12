Эстония пожаловалась на еще один российский самолет

Силы самообороны Эстонии выступили с утверждением, что самолет из России вновь нарушил воздушную границу страны в районе острова Вайндлоо.
«В четверг днем в районе острова Вайндлоо самолет ВВС России Ил-76 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и находился там около минуты. Транспондер самолета был включен, однако план полета представлен не был», — сообщили в Силах самообороны Эстонии, передает РИА «Новости».
Также в ведомстве утверждают, что самолет «не вступал в контакт» c диспетчерской службой Эстонии. Эстонский МИД вызвал посла России в Таллине и вручил ему ноту, добавили в ведомстве.
Москве передали ноту МИД Эстонии в связи с якобы имевшим место во вторник нарушением российским самолетом воздушной границы этой республики, сообщил посол России в Таллине Александр Петров. Силы обороны Эстонии выступали с утверждением, что российский самолет нарушил воздушную границу страны в районе острова Вайндлоо.
В июне ведомство выступало с аналогичным утверждением, добавив, что воздушное судно принадлежало МВД России.