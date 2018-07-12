Легендарный Ван Бастен ответил на критику из-за встречи с Путиным

"Я говорил с Путиным только о футболе и чемпионате мира. Я понимаю, что в Голландии многие семьи потеряли близких из-за авиакатастрофы Боинга. Но это другое дело. Меня просто попросили приехать туда и поговорить о футболе", — приводит слова ван Бастена New York Times

Ранее голландцы обвинили ван Бастена в том, что он встретился с Путиным, которого они винят в падении рейса MH17, который был сбит на востоке донецкой области.