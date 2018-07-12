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Легендарный Ван Бастен ответил на критику из-за встречи с Путиным
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Легендарный Ван Бастен ответил на критику из-за встречи с Путиным 

Soccer News 7 часов назад
Фото: Soccer News
Легендарный голландец Марко ван Бастен отреагировал на критику в свой адрес из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Я говорил с Путиным только о футболе и чемпионате мира. Я понимаю, что в Голландии многие семьи потеряли близких из-за авиакатастрофы Боинга. Но это другое дело. Меня просто попросили приехать туда и поговорить о футболе", — приводит слова ван Бастена New York Times.
Ранее голландцы обвинили ван Бастена в том, что он встретился с Путиным, которого они винят в падении рейса MH17, который был сбит на востоке донецкой области.
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