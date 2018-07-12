Холодный прием выгоднее объятий 

Главной темой встречи лидеров двух держав — России и США — станут договоренности по Сирии. Но это будет чисто внешний момент. Внутри переговоров Трамп будет добиваться большего согласия в действиях против Ирана и восстановления санкций против этой страны.
Все остальные вопросы тоже обсудят, но они останутся на втором плане. Есть ряд американских экспертов, которые заявляют, что на предстоящей встрече нужно просто поработать над улучшением отношений двух стран. Но не думаю, что нынешнюю команду Трампа и его советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, который имеет вес в решении вопросов России и Ближнего Востока, волнует что-то еще, кроме Ирана.
Радушия на встрече точно не будет. Убежден, что Россия в настоящее время не заинтересована в теплых объятиях. Гораздо лучше, если это будет холодная встреча с четким выяснением отношений и предъявлением собственной позиции. А если все пройдет слишком хорошо, то в будущем дружбы может и не быть. Россия сразу же отреагировала, что ни на какие уловки, как высказывания Трампа о том, что признает Крым, она не купится. Мы прекрасно понимаем, что этого пока не случится. Тем более что совсем недавно Трамп проявил себя антироссийским политиком в Брюсселе, надавив на Германию в чувствительном для нас вопросе газопровода «Северный поток-2», который затрагивает наши экономические и торговые интересы. Не думаю, что после такого демарша нужно говорить Трампу теплые слова.
Нужно понимать, что снять санкции Дональд Трамп не может без одобрения Конгресса. Та же история и с признанием Крыма. Он может пойти на вывод войск из Сирии, но из своих собственных интересов и интересов Соединенных Штатов. России нужно проявить принципиальность в этих переговорах, жестко следовать общей идее, что иранская сделка была краеугольным камнем региональной безопасности. По этому вопросу необходимо заявить общую позицию, поддержанную рядом государств. В итоге если Трамп уедет с этого саммита чуть-чуть недовольным, это будет большая дипломатическая победа России. Потому что радовать его после тех фокусов, которые он устраивал на саммите «Большой семерки», где чуть ли не приглашал нас в нее вступить, а затем жестко реагировал на «Северный поток-2», было бы неправильно.
У России есть принципиальная позиция и собственные интересы, которые на этой встрече она точно будет отстаивать. Плюс у России есть партнерские отношения с Израилем, у границ которого сейчас стоят иранские войска. Безопасность этой страны для нас не менее важна, чем для США, но у нас есть четкое понимание того, что Иран имеет право так действовать, защищая свои региональные интересы и союзников. Они не отступили от ядерной сделки, а действия США, которые вышли из этого договора, в этом смысле можно охарактеризовать как деструктивные.
Перед встречей Петр Порошенко пожелал Трампу вернуть Путина на «верный путь». Если Россия поведет себя правильно, вопрос Украины обязательно возникнет, чтобы уколоть оппонента. Это будет означать, что Трамп наткнулся на жесткость нашей позиции. Украина ему нужна, чтобы предъявить этот аргумент, если в переговорах что-то идет не так. А если все будет хорошо, то он может им и не воспользоваться. В целом Трампа Украина не интересует.