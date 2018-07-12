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В МИД отреагировали на высылку дипломатов из Греции
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В МИД прокомментировали высылку российских дипломатов из Греции 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Высылка российских дипломатов из Греции не вносит позитива в двусторонние отношения Москвы и Афин, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы всегда исходим из того, что такие вещи, как высылки дипломатов, имеют зеркальные последствия. Мы всегда исходим из того, что они не привносят дополнительного позитива в двусторонние отношения, но при этом исходим из того, что двусторонние отношения имеют свою собственную ценность… Речь идет о практическом взаимодействии на благо народов двух стран", — заявила Захарова.
Накануне греческая газета "Катимерини" со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности". Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, комментируя планы высылки российских дипломатов, указал на "поведение, направленное на вмешательство в проблему бывшей югославской республики Македония". Чиновник в правительстве Греции рассказал РИА Новости, что высылка российских дипломатов из Греции является "конкретным инцидентом" и не связана с отношениями двух стран. В МИД РФ заявили, что Россия зеркально ответит на высылку своих дипломатов.
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