МИД оценил проукраинский лозунг хорватского футболиста

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала неумными слова хорватского защитника Домагоя Виды, который после победы над сборной России записал видео с лозунгом «Слава Украине !».

«Мне кажется, это был неумный комментарий. После которого последовали не только извинения человека, который это сделал, но и огромного количества граждан Хорватии , которые делали это публично, направляли нам соответствующие сообщения, просили извинить, говорили о неуместности», — передает ее слова РИА «Новости»

Она отметила, что футбол и политика — разные вещи.

Также Захарова рассказала, что МИД зафиксировал позицию Международной федерации футбола на этот счет и ее расследование, а также видел заявления Виды с извинениями.

Она еще раз подчеркнула, что квалифицировать слова футболиста можно «просто как неумные, мягко говоря».

Ранее Домагой Вида принес извинения россиянам за свои высказывания, отметив, что «совершил ошибку», но «сделал это непреднамеренно». Он заявил, что любит и русских, и украинцев, и сербов, и не делает различий между представителями разных национальностей.

Напомним, после матча со сборной России в Сети появилось видео, на котором Вида и тренер хорватов Огнен Вукоевич говорят «Слава Украине!» и посвящают свою победу украинцам. ФИФА наказала футболиста за «неспортивное поведение», а тренер был дисквалифицирован хорватской федерацией футбола. Киев же расценил слова Виды как политическое заявление.