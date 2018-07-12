Захарова обвинила Волкера в подогревании конфликта в Донбассе 

Высказывания спецпредставителя США по Украине Курта Волкера подогревают развитие конфликта в Донбассе, считают в МИДе.
Волкер своими высказываниями о Донбассе подогревает конфликт и подыгрывает националистам в Киеве, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает РИА «Новости».
«Не впервые замечаем, что он, вместо того, чтобы заниматься поиском путей выполнения Минских договоренностей, продолжает по сути «подливать масла в огонь», — говорится в официальном Twitter МИДа.
В конце мая Мария Захарова сообщала, что активизация военных действий в Донбассе связана с визитом Курта Волкера, поддержка которого воспринимается Киевом как индульгенция на военные авантюры.
Ранее Волкер заявлял, что не рассматривает возможность поездки в ДНР или ЛНР, пока там не будет восстановлен украинский контроль.