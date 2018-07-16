Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина

СМИ обратили внимание на «сухого» Путина и мокнувших мировых лидеров в финале ЧМ

Помощники быстро нашли зонтик, чтобы укрыть от ливня президента России Владимира Путина, игнорируя в это время других мировых лидеров, пишет Daily Star

Путин счастливо стоял, укрывшись под зонтиком, в сухости и сохранности, пока лидеры Франции и Хорватии стояли рядом с ним и мокли после финала Кубка мира, отмечает The Sun. Этот дуэт, похоже, не беспокоился о ливне: Макрон праздновал победу, а хорватский президент великодушно приняла поражение и даже поцеловала трофей, продолжает издание.

Mirror пишет о том, что принцип "дамы вперед" не действовал на финале ЧМ-2018. Путин был первым, кого укрыли от дождя. Газета отмечает, что пользователи социальных сетей отметили фаворитизм (нарушение принципа справедливости в пользу влиятельного лица. — "Газета.Ru" ), проявленный к Путину. Позже над мировыми лидерами другие помощники тоже держали зонты.

15 июля в "Лужниках" французы обыграли хорватов со счетом 4:2. ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о высоком уровне безопасности на ЧМ-2018.