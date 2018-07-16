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Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
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СМИ обратили внимание на «сухого» Путина и мокнувших мировых лидеров в финале ЧМ 

Газета.Ru 1 час назад
Во время награждения победителей финала чемпионата мира по футболу под проливным дождем в Москве СМИ обратили внимание на то, что помощники держали зонт лишь над президентом России Владимиром Путиным, оставляя мокнуть президента Франции Эммануэля Макрона, чья сборная взяла Кубок мундиаля, президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.
Помощники быстро нашли зонтик, чтобы укрыть от ливня президента России Владимира Путина, игнорируя в это время других мировых лидеров, пишет Daily Star.
Путин счастливо стоял, укрывшись под зонтиком, в сухости и сохранности, пока лидеры Франции и Хорватии стояли рядом с ним и мокли после финала Кубка мира, отмечает The Sun. Этот дуэт, похоже, не беспокоился о ливне: Макрон праздновал победу, а хорватский президент великодушно приняла поражение и даже поцеловала трофей, продолжает издание.
Mirror пишет о том, что принцип "дамы вперед" не действовал на финале ЧМ-2018. Путин был первым, кого укрыли от дождя. Газета отмечает, что пользователи социальных сетей отметили фаворитизм (нарушение принципа справедливости в пользу влиятельного лица. — "Газета.Ru"), проявленный к Путину. Позже над мировыми лидерами другие помощники тоже держали зонты.
15 июля в "Лужниках" французы обыграли хорватов со счетом 4:2. ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о высоком уровне безопасности на ЧМ-2018.
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