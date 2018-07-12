Ещё
В МИД прокомментировали слова Волкера по Донбассу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД прокомментировали слова Волкера по Донбассу 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер своими высказываниями подогревает конфликт и подыгрывает националистам в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Волкер в интервью изданию Bild признал, что ВС Украины нарушают перемирие в Донбассе, однако, по его мнению, имеют на это право.
"Мы также обратили внимание на очередные провокационные высказывания спецпредставителя США на переговорах по Украине господина Волкера в интервью германскому изданию Bild… Еще раз говорю, что мы не впервые замечаем, что американские дипломаты вместо того, чтобы заниматься поиском пути выполнения минских договоренностей, содействия этому процессу, продолжают просто подливать масла в огонь, подыгрывая ультранационалистическим реваншистским силам в Киеве", — заявила Захарова на брифинге.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками316
В Солсбери произошел новый инцидент97
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала79
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение