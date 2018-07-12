Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным

«Думаю, мы идём на эту встречу, не ожидая многого. Мы хотим прояснить вопрос о Сирии. Мы также зададим ваш любимый вопрос о вмешательстве… Но мы затронем и другие темы. Мы будем говорить об Украине», — сказал он на пресс-конференции в ходе саммита НАТО в Брюсселе.

Трамп отметил, что Путин «может отрицать» «вмешательство» в выборы, но он всё равно задаст этот вопрос и попросит «не делать этого снова».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главными темами саммита станут ситуация в Сирии и состояние дел на Украине.