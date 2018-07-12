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Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
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Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным 

RT на русском 4 часа назад
Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным Сирию, Украину и предполагаемое «вмешательство» России в американские выборы.
«Думаю, мы идём на эту встречу, не ожидая многого. Мы хотим прояснить вопрос о Сирии. Мы также зададим ваш любимый вопрос о вмешательстве… Но мы затронем и другие темы. Мы будем говорить об Украине», — сказал он на пресс-конференции в ходе саммита НАТО в Брюсселе.
Трамп отметил, что Путин «может отрицать» «вмешательство» в выборы, но он всё равно задаст этот вопрос и попросит «не делать этого снова».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главными темами саммита станут ситуация в Сирии и состояние дел на Украине.
Встреча лидеров двух стран пройдёт в Хельсинки 16 июля.
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