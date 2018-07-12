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Макрон прокомментировал строительство «Северный поток — 2»
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Макрон прокомментировал строительство «Северный поток — 2» 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя ситуацию вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил, что страны должны самостоятельно принимать решения по таким проектам.
Кроме того, Макрон подтвердил, что в воскресенье, 15 июля, встретится с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
«Наша встреча в воскресенье позволит вернуться к обсуждению волнующих нас вопросов», — сказал Макрон, подчеркнув важность продолжения диалога с Россией.
Ранее источник в Елисейском дворце сообщил, что Макрон планирует встретиться с Путиным во время финального матча чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве с участием французской сборной.
Комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа о необходимости увеличить расходы на обороны со стороны стран-членов НАТО до 4% ВВП, Макрон назвал это плохой идеей, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что Франция увеличит свои расходы на оборону до 2% ВВП только к 2024 году.
Ранее источники сообщили, что Трамп пригрозил лидерам стран — членов Североатлантического альянса предпринять односторонние шаги в области безопасности и обороны, если они немедленно не повысят военные расходы до 2% от ВВП их стран.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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