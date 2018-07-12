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Путин продлил контрсанкции
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Путин на год продлил контрсанкции 

Rambler News Service 3 часа назад
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций против ряда западных стран, которые ввели ограничительные меры против России, до 31 декабря 2019 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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«Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. №560 ‘’О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации’’ и продленных указами президента Российской Федерации от 24 июня 2015 г. №320, от 29 июня 2016 г. №305 и от 30 июля 2017 г. №293», — говорится в тексте документа.
Путин также поручил правительству обеспечить осуществление мер, необходимых для реализации данного указа, в соответствии со своей компетенцией. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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