Политолог: в Европе «до колик» боятся неожиданных шагов Трампа в Хельсинки

"Исходя из линии поведения Трампа, я ожидаю, что он во время встречи с Путиным в Хельсинки совершит какой-то неожиданный шаг, чем повергнет в шок как свою собственную администрацию, так и европейских союзников. По-моему, у американского лидера всегда припасен в рукаве некий козырь", — сказал Когличек.

По мнению евродепутата, Трамп, даже углубляясь в проблемы внешней политики, умеет найти в этом и некий внутриполитический аспект, чтобы лишний раз поддеть и приструнить своих критиков в США

Одной из главных тем переговоров в Хельсинки 16 июля станет ситуация в Сирии , считает Когличек. Война в этой многострадальной стране, судя по всему, уже подходит к концу, и Трамп ищет подходящий способ, как американским войскам поскорее, но в то же время не бесславно покинуть Сирию, в которой они находятся, по существу, как незваные гости, сказал чешский политик.

На взгляд Когличека, на саммите будут затронуты и последние события в других ближневосточных странах, прежде всего в Ираке , а также в Йемене Ливии . Конечно, не избежать и вопроса о ситуации на Украине , полагает евродепутат.

В эфире радио Sputnik директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов прокомментировал опасения европейцев по поводу неожиданных решений американского президента.

"Подобный шаг со стороны Трампа, конечно, возможен, потому что Трамп поступает как магнат, бизнесмен и ковбой. И, конечно, это до коликов пугает Европу. Но что делать — это такой классический американский подход. Один представитель сверхдержавы встречается с другим представителем сверхдержавы, а «челядь» может и не знать, что в голове у президента Соединенных Штатов", — сказал Вячеслав Смирнов.

Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что они намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

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