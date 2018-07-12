Лавров рассказал о растущей роли ШОС в международных делах 

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на то, что сегодняшние переговоры в Москве придадут дополнительную динамику реализации ранее принятых договорённостей и будут способствовать дальнейшему повышению веса ШОС на международной арене, передает "ТВ Центр".
"Сегодня на первый план выходят задачи укрепления стратегической роли организации в поддержке объективной тенденции формирования полицентричного мироустройства, основанного на равной и неделимой безопасности, взаимном уважении и учете интересов всех государств, на приверженности целям и принципам Устава ООН и нормам международного права. Именно в этом русле идут согласованные лидерами наших стран на саммите в Циндао в июне этого года подходы к широкому спектру вопросов региональной и международной повестки дня", — сказал министр.