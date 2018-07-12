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Песков рассказал о тенденциях в отношении России к НАТО
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Песков рассказал о тенденциях в отношении России к НАТО 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об отношении российской стороны к НАТО, передает РИА "Новости".
По словам Пескова, он уже давал ответ на вопрос об отношении России к альянсу. Как отмечается, тогда пресс-секретарь назвал блок продуктом холодной войны, которой появился во имя конфронтации.
"Поверьте мне, за ночь наше отношение к Североатлантическому альянсу не поменялось, и каких-либо тенденций к изменению здесь нет и быть не может", — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что МИД России назвал НАТО "бесполезным военным блоком".
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