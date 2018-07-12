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Иран: сотрудничество с Россией развивается идеально
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Иран: сотрудничество с Россией развивается идеально 

ИноСМИ 10 часов назад
Фото: ИноСМИ
По сообщению ливанского «Аль-Манар», советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что никто не придает значения абсурдным заявлениям главы вражеского правительства Биньямина Нетаньяху. Он подчеркнул, что визит Нетаньяху в Москву не повлияет на программу визита иранской делегации. Общаясь с журналистами по приезду в Москву, Велаяти назвал Нетаньяху «странствующей персоной, которая каждый день куда-то путешествует по всему миру и делает безосновательные заявления».
Велаяти добавил, что сотрудничество Ирана и России в Сирии развивается идеально. На международном уровне Россия оказала поддержку Ирану в ООН и сотрудничала с ним в рамках ядерного соглашения. «Нынешние обстоятельства очень чувствительны, особенно когда весь мир находится под влиянием сумасбродного президента США, который идет против международных законов. Поэтому необходимо укреплять и расширять сотрудничество с Россией», — сказал он.
Лидер иранской делегации Али Акбар Велаяти прибыл в среду в Москву для переговоров с высокопоставленными российскими официальными лицами.
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