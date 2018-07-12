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Голикова объяснила слезы в Госдуме
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Голикова объяснила слезы в Госдуме 

Рамблер 3 часа назад
Зампред правительства России Татьяна Голикова объяснила «Комсомольской правде», почему заплакала во время подведения итогов своей работы на посту главы Счетной палаты в Госдуме.
«Я очень трепетно отношусь к людям, с которыми работаю», — рассказала она.
По словам Голиковой, в течение всей своей карьеры она формировала вокруг себя команду профессионалов, однако должность вице-премьера не предполагала, что они смогут последовать за ней.
«Вот это и вызвало ту самую эмоцию», — подчеркнула она.
Также Голикова отметила, что главным для нее в настоящее время является «не потерять» этих собранных «по крупицам» людей.
В середине мая, отчитываясь в нижней палате парламента об итогах свой работы в Счетной палате, которую она возглавляла почти пять лет, Голикова заплакала прямо на трибуне Госдумы.
18 мая Татьяна Голикова была назначена заместителем председателя правительства России по социальной политике, а новым главой Счетной палаты стал бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.
Комментарии45  Ещё 6 источников 
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