Голикова объяснила слезы в Госдуме

«Я очень трепетно отношусь к людям, с которыми работаю», — рассказала она.

По словам Голиковой, в течение всей своей карьеры она формировала вокруг себя команду профессионалов, однако должность вице-премьера не предполагала, что они смогут последовать за ней.

«Вот это и вызвало ту самую эмоцию», — подчеркнула она.

Также Голикова отметила, что главным для нее в настоящее время является «не потерять» этих собранных «по крупицам» людей.

В середине мая, отчитываясь в нижней палате парламента об итогах свой работы в Счетной палате, которую она возглавляла почти пять лет, Голикова заплакала прямо на трибуне Госдумы.