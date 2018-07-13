На пост мэра Хабаровска претендуют десять человек

Городская избирательная комиссия завершила прием документов от желающих баллотироваться на пост мэра Хабаровска, выборы которого пройдут в единый день голосования 9 сентября, заявки получены от 10 человек, сообщает мэрия.

"В предвыборную гонку за пост главы города вступили 10 человек. Трое из них — самовыдвиженцы, остальные — представители политических партий", — говорится в сообщении.

Алексей Ворсин и В качестве самовыдвиженцев документы подали Сергей Елизаров Андрей Савельев . Эти претенденты должны собрать 2,5 тысячи подписей каждый. Подписи необходимо предоставить до 18.00 25 июля. Далее начнется их проверка на соответствие требованиям законодательства. С 11 августа в СМИ начнется платная агитация за кандидатов, оплаченная из их избирательных фондов.