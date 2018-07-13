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На пост мэра Хабаровска претендуют десять человек
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На пост мэра Хабаровска претендуют десять человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Онучин
Городская избирательная комиссия завершила прием документов от желающих баллотироваться на пост мэра Хабаровска, выборы которого пройдут в единый день голосования 9 сентября, заявки получены от 10 человек, сообщает мэрия.
"В предвыборную гонку за пост главы города вступили 10 человек. Трое из них — самовыдвиженцы, остальные — представители политических партий", — говорится в сообщении.
Отмечается, что последним документы на выдвижение кандидатом от городского отделения партии "Единая Россия" подал вице-мэр города, первый заместитель мэра по экономическим вопросам Сергей Кравчук.
Кроме него от политических партий выдвигаются Сергей Безденежных (ЛДПР), Максим Кукушкин (КПРФ), Сергей Романов (Социал-демократическая партия России), Армен Хачатрян ("Национальный курс"), Евгений Смолькин (ПАРНАС), Никита Михалев ("Справедливая Россия"). Им нет необходимости собирать подписи.
В качестве самовыдвиженцев документы подали Сергей Елизаров, Алексей Ворсин и Андрей Савельев. Эти претенденты должны собрать 2,5 тысячи подписей каждый. Подписи необходимо предоставить до 18.00 25 июля. Далее начнется их проверка на соответствие требованиям законодательства. С 11 августа в СМИ начнется платная агитация за кандидатов, оплаченная из их избирательных фондов.
Пост главы города сейчас занимает единоросс Александр Соколов. Он руководит Хабаровском в течение 18 лет и избирался четырежды (2000, 2004, 2008 и 2013), причем в 2013 году — в условиях мощного наводнения на Амуре, когда были затоплены сотни населенных пунктов, в том числе прибрежные районы города.
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