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Спайсер: Манафорт сыграл важную роль в кампании Трампа
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Спайсер: Манафорт сыграл важную роль в кампании Трампа 

360tv.ru 8 часов назад
Бывший пресс‐секретарь Белого дома Шон Спайсер в своей новой книге рассказал, что политик Пол Манафорт занимал центральную роль в президентской кампании Трампа. Об этом сообщила «Газета.ru».
Британская газета The Guardian изучала текст книги Спайсера «Брифинг: политика, пресса и президент» до ее официального выхода в продажу. Издание нашли утверждения, которые противоречат предыдущим суждениям о Манафорте.
Автор в книге наделил Манафорта главной ролью в президенсткой кампании Дональда Трампа. Но ранее Спайсер и Трамп утверждали, что политик занимал второстепенную роль.
По словам Спайсера в 2017 году, Манафорт «сыграл очень ограниченную роль в течение очень ограниченного периода времени». Однако в книге о нем пишут как об очень значимой фигуре, которая имела впечатляющую роль, проинформировала газета The Guardian.
Трамп выразил надежду подружиться с Путиным. Президент США отметил, что лидер России «был мил» при последней встрече.
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