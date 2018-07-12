Газ и туристы: кому выйдет боком скандал с Грецией

Высылка российских дипломатов может подорвать и без того хрупкий экономический баланс между Россией и Грецией. Взаимная торговля, рухнувшая на 40% в 2014 году, до сих пор не восстановилась. Скандал может выйти боком как для проекта «Газпрома», так и для российских туристов.

Высокопоставленные дипломатические источники в Греции сообщили о высылке из страны двух российских дипломатов «за противоправные действия против национальной безопасности», еще двум запретили въезд на греческую территорию. Об этом сообщила газета «Катимерини».

Как отмечается, такие действия Афин являются якобы ответом на незаконное вмешательство российских дипломатов во внутренние дела Греции. «Среди обвинений Афин в адрес дипломатов — попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников», — говорится в материале.

В МИД России 11 июля уже заявили, что Москва примет зеркальные меры.

Товарооборот рухнул и не восстановился

При этом в статье подчеркивается, что Греция хочет сохранять хорошие отношения с Россией. Однако дипломатический скандал не лучшим образом отразится на экономических отношениях двух стран, которые и без того переживают не лучшие времена.

Объем взаимной торговли России и Греции из-за санкций в связи с присоединением Крыма к России рухнул еще в 2014 году. Тогда внешнеторговый оборот составил $4,2 млрд и сократился по сравнению с 2013-м почти на 40%. Это констатировалось на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. В том числе экспорт, в основном — энергоносителей, упал на 41% до $3,7 млрд, импорт снизился на 19%, до $498 млрд

Падение внешнеторгового оборота в 2014 году было вызвано сокращением поставок энергоресурсов из России, санкционного давления, а также в результате введенного эмбарго на импорт ряда видов сельскохозяйственной продукции и рыбы из Европы.

В 2014 году в результате российских ограничительных контрмер потери аграрного сектора, по оценкам Афин, составили 30-35 млн евро. Положительное сальдо в пользу России в торговле с Грецией — $3,17 млрд

С тех пор товарооборот между странами восстанавливается. В июне глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Греции Никосом Кодзиасом, который находился в Москве с рабочим визитом. Было отмечено, что несмотря на неблагоприятную международную конъюнктуру, сторонам удалось вывести товарооборот «на траекторию роста».

Напомним, по итогам 2017 года товарооборот между Россией и Грецией вырос в годовом выражении на 27,4% до $3,7 млрд Но он все равно остается ниже уровня 2014 года.

Послы России — газ и туристы

Одна из главных причин постепенного восстановления товарооборота — наращивание поставок отечественных энергоносителей. Российского природного газа Афины закупили в 2017 году 2,9 млрд кубометров, то есть, на 9,3% больше, чем в 2016-м.

Кроме того, Россия значительно продвинулась в строительстве первой нитки газопровода «Турецкий поток» в Турцию. Вторая нитка этого газопровода, как известно, предназначенная для Европы, может пройти через территорию Греции, но будет реализована только в случае получения гарантий от Еврокомиссии.

Греческое руководство неоднократно заявляло о том, что для укрепления европейской энергетической безопасности важно обеспечить диверсификацию не только источников ресурсов, но и путей их доставки.

Официальные Афины поддерживают южный маршрут поставок природного газа из России в Европу, которым могло бы стать продолжение газопровода «Турецкий поток» в Грецию и затем в Италию.

Пока Греция безоговорочно поддерживает эту идею. В прошлом году были подписаны соглашение между «Газпромом», греческой корпорацией ДЕПА и итальянской «Эдисон» в развитие меморандума от 24 февраля 2016 года о взаимопонимании в отношении поставок природного газа из России по дну Черного моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию, а также совместная декларация Греции и Италии.

Одной из версий обострения отношений Греции с РФ можно выдвинуть то, что США таким образом решили воздействовать на планы РФ по продвижению второй нитки «Турецкого потока», рассуждает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. При этом совсем недавно Россия и Болгария обсуждали варианты нового сотрудничества. Так что с учетом обострения дипломатического скандала не исключено, что руководство «Газпрома» будет все больше склоняться к варианту именно болгарского маршрута несмотря на прошлую неудачу с «Южным потоком», добавляет эксперт.

В 2018 году тенденцию восстановления товарооборота удалось сохранить, хотя масштабы взаимной торговли так и не достигли досанкционного уровня 2013 года. Греческие производители просили Москву смягчить ответное эмбарго на поставки фруктов (персиков, мандаринов, клубники), но проблема увязла в согласованиях. Нормы ВТО не позволяют делать исключения для одной из стран, а санкции Евросоюза в отношении России обязаны выполнять все страны-члены.

Тем не менее оживление взаимного интереса сторон после кризисного 2014 года очевидно. Особенно в такой важной для Греции области, как въездной туризм. Турпоток из России в Грецию в 2017 году достиг 856,2 тыс. человек.

Рост туризма уже увеличил поступления в бюджет Греции. По предварительным данным национального банка Греции, в течение первых четырех месяцев этого года был зафиксирован рост поступлений от туризма на 7,4% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил €1 млрд Впрочем, средние расходы на поездку сократились на 33 евро или на 7,3% в годовом исчислении. О вкладе российских туристов в рост доходов от турбизнеса не сообщается.

В АТОР сообщили, что в январе — мае 2018 года на греческие курорты прибыло на 17,3% россиян больше, чем за первые пять месяцев прошлого года. Согласно подсчетам представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ, в январе — мае пассажиропоток из России приблизился к отметке 147 тыс. человек. По прогнозам, в этом году на греческих курортах могут отдохнуть до 1 млн россиян.

Если же дипломатический скандал усугубиться, это негативно может сказаться и на поездках россиян в Грецию.

«Вопросы дипломатических отношений достаточно быстро урегулируются», — надеется вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он отметил, что Греция в пятерке самых популярных среди российских туристов стран.