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Путин провел встречу с Велаяти
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Путин встретился с советником верховного лидера Ирана 

RT на русском 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин принял в своей резиденции в Ново-Огарево старшего советника верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти.
В составе делегации России во встрече принимал участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что со стороны Ирана на переговорах присутствовали председатель Бюро советников Верховного руководителя Ирана Али Асгар Фатхи Сарбанголи и посол Ирана в России Мехби Санаи.
Ранее стало известно, что советник верховного лидера Ирана 11 июля прибудет в Москву, чтобы передать послание Путину.
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