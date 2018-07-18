На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие

Cadillac по прозвищу "Зверь" — против Aurus Senat. Новую холодную войну начинают лимузины президентов США России ? — задается вопросом французский телеканал BFM TV.

"Выставкой автомобилей" назвали журналисты первую официальную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава Белого дома приехал на встречу на своем бронированном лимузине Cadillac по прозвищу "Зверь". Российский лидер впервые в заграничных поездках был доставлен на своем новом официальном автомобиле Aurus Senat. Как отметил телеканал, этот лимузин не только прекрасно подходит для торжественных случаев, но и используется в качестве политического оружия.

По мнению журналистов, Владимир Путин возвращается к советской традиции: передвигаясь на престижном автомобиле, изготовленном в России, он демонстрирует промышленную мощь страны. Канал напоминает, что российский лидер еще с 2012 года хотел отказаться от Mercedes S-класса в пользу российского автомобиля.

Однако отечественные марки автомобилей исчезли вместе с СССР — так что инженерам пришлось начинать все с чистого листа. По информации журналистов, в проект "Кортеж" было вложено 12,5 миллиарда рублей. Задачу поручили научно-исследовательскому автомобильному институту НАМИ.

Так на свет появилась марка Aurus. Сейчас, помимо лимузина Senat, разрабатываются одноименный седан, внедорожник "Комендант" и минивэн "Арсенал". Как сообщается, к 2020 году планируется сбыть 5 тысяч автомобилей, которые составят конкуренцию Rolls-Royce и Bentley, но будут стоить дешевле. Эксперты предполагают, что лимузин будет стоить 134 тысячи евро, другие модификации — от 80 до 100 тысяч.

Что касается технических характеристик, то президентский лимузин Aurus Senat более чем на метр длиннее американского "Зверя". Российский автомобиль легче американского — 6,5 тонн против 8. Эту махину движет гибридный мотор мощностью 600 лошадиных сил. Кроме того, клиренс у Aurus Senat — 20 сантиметров, для лимузина высокий показатель. Информация о броне и других элементах безопасности держится в секрете.

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