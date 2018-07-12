В Венесуэле в декабре пройдут муниципальные выборы

Как сообщает канал Globovision, в ходе этих выборов будут избраны в общей сложности 4,9 тысячи человек на разные муниципальные должности. «Процесс регистрации на выборах продлится до 26 августа», — сказала Лусена.

Всего предстоят выборы в 335 муниципальных советах, участвовать в них намерены 15 политических партий на национальном уровне.