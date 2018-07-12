В Венесуэле в декабре пройдут муниципальные выборы 

МЕХИКО, 12 июл — РИА Новости. Члены муниципальных советов в Венесуэле будут избраны в ходе выборов 9 декабря, сообщила в среду президент Национального избирательного совета (НИС) страны Тибисай Лусена.
Как сообщает канал Globovision, в ходе этих выборов будут избраны в общей сложности 4,9 тысячи человек на разные муниципальные должности. «Процесс регистрации на выборах продлится до 26 августа», — сказала Лусена.
Всего предстоят выборы в 335 муниципальных советах, участвовать в них намерены 15 политических партий на национальном уровне.
Последние региональные выборы, прошедшие в Венесуэле, выиграли представители правящей Единой социалистической партии и ее союзники. Они получили посты губернаторов в 19 из 23 штатов страны. В мае также был переизбран президентом Николас Мадуро. Его победу не признали многие страны мира.