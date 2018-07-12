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Тимошенко предложила способ отобрать Крым у России
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Тимошенко предложила способ отобрать Крым у России 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Для возвращения Крыма Украине необходимо укрепить армию, а также проводить переговоры в Будапештском формате, заявила депутат Рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Слова политика передает пресс-служба «Батькивщины».
Тимошенко выразила мнение, что Крым и Донбасс «должны быть возвращены на Украину», и призвала не допустить «теневую легализацию» воссоединения полуострова с Россией.
"Это наша территория, и никто не может с нами вести разговор о том, чтобы отдать ее часть. Мы не позволим это сделать", — сказала депутат.
По мнению парламентария, для возвращения Крыма в состав Украины Киеву необходимо сформировать мощную армию. Политик также посетовала, что страна не вступила в НАТО после подписания Будапештского меморандума.
"Нам нужен мир, и этого мира надо достигать дипломатическим путем на базе Будапештского меморандума и созданием в Украине мощной, вооруженной армии, способной защитить границы и прекратить войну. Нам нужно не позволить миру разделить вопрос Крыма и Донбасса. Нам нужно не разделять эти вопросы, а ставить их очень четко странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам письменные гарантии защиты Украины", — заключила Тимошенко.
Будапештский меморандум, подписанный пятого декабря 1994 года лидерами Украины, России, США и Великобритании, фактически стал документом, который лишил Киев ядерного оружия и дал начало его присоединению к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77 процентов избирателей республики и 95,6 процентов жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.
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