Россия вынесла вердикт НАТО

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МИД России назвал НАТО «бесполезным военным блоком» 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: РИА Новости
В МИД России отреагировали на заявления НАТО в адрес Москвы. Соответствующее сообщение размещено в твиттере внешнеполитического ведомства.
≥≥ НАТО заявило о «провокационной деятельности» России у границ альянса
Саммит стран — членов НАТО проходит 11-12 июля в Брюсселе. В коммюнике, обнародованном по итогам переговоров, содержится, в том числе, призыв к России вывести войска из Украины, Молдавии и Грузии.
"Пока бесполезный военный блок #НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть #ЧМ2018", — говорится в комментарии российского МИДа.
Ранее в Совфеде прокомментировали заявление НАТО об отношениях с Россией.
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