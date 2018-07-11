Путин оценил отношения с Израилем

Путин оценил отношения между Россией и Израилем

Отношения России Израиля развиваются позитивно не только в сфере экономики, но и между военными ведомствами, а также в гуманитарной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин

Российский лидер принял в Кремле премьера Израиля Биньямина Нетаньяху , который приехал с частным визитом на чемпионат мира по футболу. По словам Путина, это позволяет им обсудить текущие вопросы.

"В целом двусторонние отношения развиваются у нас весьма позитивно, сейчас не буду перечислять цифры — они положительные. Но это касается не только нашего взаимодействия в сфере экономии. Это касается и взаимодействия в политической области, и между военными ведомствами отношения складываются на хорошем уровне. Это касается и гуманитарной сферы", — сказал Путин.

Российский президент также поблагодарил Нетаньяху за участие в Дне Победы, 9 мая.

"Помню, как вы прошли по Красной площади с портретом одного из героев Второй Мировой войны. Благодарю вас. Это нашло очень позитивный отклик, было замечено российской общественностью", — подчеркнул Путин.

В свою очередь Нетаньяху поздравил российского президента с успешным проведением чемпионата мира, который сейчас проходит, и поблагодарил его за приглашение на матч.

Он также отметил, что его участие в праздновании Дня Победы оставило у него глубокое и трогательное впечатление.